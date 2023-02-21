Hatay'da deprem sonrası ürkütücü manzara! Mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu. Yakınlarını ziyarete gelenler manzara karşısında bir hayli şaşkın. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığı'nda bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü. AÇILAN MEZARLAR MAKİNALARLA KAPATILIYOR Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Deprem Hatay Yerel Güncel Haberler

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