Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda büyük hüzün

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'da mezarlıklarda büyük hüzün yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da mezarlıklar bayram öncesinde ziyaret edildi. Hatay'da yaşayan ya da farklı illerden yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, gün boyu Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Yakınlarının mezarlarını da düzenleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gün boyu ziyaretçilerin geldiği mezarlıklarda hüzün hakim oldu.

"Ben Kur'an-ı Kerim okuyarak teselli etmeye geldim"

Mezarlığa gönüllü gelerek vatandaşların yanında olan ve dualar okuyan Kurban Ali Çelik, mezarlıkta yaşadığı duygu dolu anları şöyle anlattı:

"Bugün buraya Allah için geldim. Hem Kur'an-ı Kerim okuyayım hem de teselli etmek için geldim. Burada küçük kardeşimiz Berat'ı gördük. Dedesi için ağladığını gördük. Biz başını okşadık. Kabir kapısının cennete açılan bir bahçe olduğunu söyledik. Biz iman etmişiz. Bir teyze vardı. 'Mezarın başında Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim?' dedim. Okuduktan sonra bir evladının daha olduğunu söyledi. Ona da Kur'an-ı Kerim okudum. Teyze teselli buldu."

"Anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum"

Hatay'da yaşanan depremde 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal ise Ramazan'ın son gününü ailesi ile birlikte mezarlıkta geçirdi. Dua okuduklarını ifade eden Kartal, "Burada 16 yakınımız var. Mezarları bir düzenleyelim dedik. Bakım yapıyoruz. Yapacağımız da başka bir şey yok. Bol bol dua edeceğiz. Sonuçta Allah'tan gelen bir şey. Ben anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum. Yangın çıktı binalarında. Kardeşimin mezarı hala yok. Bekliyoruz. Allah'tan bir ümit. İnşallah o da bulunur" dedi.

"Almanya'dan izine gelmişlerdi, iki gün sonra döneceklerdi"

Kartal, depremde hayatını kaybeden amcasının oğlunun koyu bir Hatayspor taraftarı olduğunu belirterek, "Almanya'dan gelmişlerdi. O gün babam, teyzemin oğlu maça gitmişti. O gün son günleri olmuş, bilemediler. İzine gelmişlerdi, iki gün sonra Almanya'ya döneceklerdi. Bu olay olunca ecelleri böyle oldu. Biz de Hatayspor atkısını ve Türk bayrağını koyduk. Bunlarla teselli bulacağız" diye konuştu. - HATAY