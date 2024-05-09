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Hatay'da Anneler Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' kampanyası başlatıldı

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Hatay'da depremde vefat eden annelere çiçek götürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak isteyen esnaf, Anneler Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' uygulaması başlattı.

HATAY (İHA) – Hatay'da depremde vefat eden annelere çiçek götürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak isteyen esnaf, Anneler Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' uygulaması başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Her özel günde olduğu gibi 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi deprem bölgesinde buruk bir hüzün var. Asrın felaketinde vefat eden anneleri unutmayan Hatay'ın İskenderun ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde çiçekçilik yapan afetzede esnaf Kubilay Yolay oldu. Konteyner iş yerinde hizmet veren Yolay, Anneler Günü'ne özel askıda çiçek kampanyası başlattı. Maddi durumu el vermeyen vatandaşlar, hayır sever vatandaşların destekleriyle annelerinin mezarlarını çiçeklerle donatabilecek.

Depremde hayatını kaybeden anneleri unutmamak adına 'Askıda Çiçek' kampanyasını başlattıklarını dile getiren işletme sahibi Kubilay Yolay (20) deprem bölgesinde başlattığı kampanya kapsamında, "6 Şubat gecesi biz herkes gibi buradaydık, işimizi ve akrabalarımızı kaybettik. Biz de 6 Şubat sonrası enkazın üzerine konteynerimizi yaptık işimizi kurduk, işimize devam ediyoruz. 6 Şubat gecesinden sonra özel günlerde, özellikle 6 Şubat'ı unutturmamak adına birçok projeye yer vermeye çalıştık. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyoruz. Şu anki son projemiz Askıda Çiçek projesi, Askıda Çiçek projesiyle Anneler Günü'nde depremzede annelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Askıda Çiçek bölgede tek bir uygulama şu an için yapılmamıştı. Biz bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz umarım başarılı olur, farkındalık oluştururuz insanlardan duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi ağlayabilirim samimiyetimle söylüyorum, çok duygusal oldu"

Kampanyaya ilk desteği veren Nevzat Engür (72), duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Şimdi ağlayabilirim, samimiyetimle söylüyorum, çok duygusal oldu. Bu çocuklarımıza teşekkür ederim. Benden de bir istekleri varsa benim başımın üstünde, onlar bizim neslimiz için kendilerini feda ettiler. Çoğu anneler yavrularla beraber kucağında gitti" şeklinde konuştu.

6 Şubat depremine İskenderun Numune Mahallesi'nde yakalanarak 5 saat enkazda kalan, oğlunu ve eşini kaybeden depremzede Hatice Zümrüt (43), "6 Şubat depremini yaşadım, depremde eşim ve oğlumu kaybettim. Anneler Günü'nü telaffuz ettiklerinde benim yüreğim yanıyor, bir daha anne olamamak bir daha anne kelimesini duyamamak, duyamayacağını düşünmek bile gerçekten çok acı ve acı verici bir durum. Anne olan, annelik duygusunu yaşayan, gerçekten anneliği bilen kadınların Dünya Anneler Günü kutlu olsun. Bu çiçek hediyesini getiren düşünüp de hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kampanya, bir nebze de olsa bütün annelerin yüreğine su serpmeniz gerçekten iyi. Hatta kendi çiçeğimi kendim almıştım ama bugün çiçek almak da üstüne tuzu biber oldu. Mutlu ettiniz beni, emin olun ve kurumadığı sürece gözüm gibi bakacağım" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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