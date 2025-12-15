Hatay'da deprem korkusuyla yaşanan kaçış görüntülendi
Antakya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların tedirgin anlarını ve korku dolu kaçışlarını görüntüledi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşların korku dolu kaçışları kameraya yansıdı.
Afad verilerine göre saat 12.20 sıralarında Antakya'da 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi. Deprem anında yaşanan bir sarsıntı kameraya yansırken diğer bir iş yerinde vatandaşların korku dolu kaçışı kameraya yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel