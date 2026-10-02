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Hatay Antakya'da Hacı Bostan Alkan Camii için protokol imzalandı

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Hatay Antakya'da Hacı Bostan Alkan Camii için protokol imzalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesi Emek-Aksaray bölgesine yapılması planlanan Hacı Bostan Alkan Camii için protokol imzalandı. Caminin, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında bölge halkının ibadet ihtiyacına hizmet etmesi hedefleniyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek- Aksaray bölgesine yapılması planlanan Hacı Bostan Alkan Camii'nin Hatay'a kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Hayırsever Mehmet Alkan tarafından yaptırılması planlanan caminin yapımına ilişkin hazırlanan protokol, Vali Masatlı ve ilgili tarafların katılımıyla imza altına alındı.

Protokol kapsamında Emek-Aksaray Mahallesi'nde yapılacak Hacı Bostan Alkan Camii'nin kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ibadet hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da sürdürülen yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek caminin, bölgedeki vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunması planlanıyor.

Caminin hayırsever Mehmet Alkan'ın katkılarıyla Hatay'a kazandırılması için imzalanan protokolle birlikte yapım sürecine ilişkin çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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