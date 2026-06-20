Haberler

Başkan Hasan Altun'dan Babalar Günü Mesajı

Başkan Hasan Altun'dan Babalar Günü Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların aile kurumunda sevgi, fedakârlık ve güvenin simgesi olduğunu vurguladı. Babaların toplumun güçlü yapısının oluşmasında önemli rol üstlendiğini belirten Altun, şehit babalarına özel olarak değinerek, vatan uğruna evlatlarını feda eden ailelerin metanetini takdirle andı ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Altun, mesajında babaların aile kurumunun temel direği olduğunu belirterek, sevgi, saygı, fedakarlık ve güvenin simgesi olduklarını ifade etti. Babaların ailelerinin huzuru ve mutluluğu için büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Altun, onların toplumun güçlü yapısının oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Babaların her türlü takdiri ve saygıyı hak ettiğini dile getiren Altun, babasız büyüyen çocuklara sahip çıkılmasının da Babalar Günü'nü daha anlamlı kılacağını belirtti. Şehit babalarına da özel olarak değinen Altun, evlatlarını vatan uğruna feda eden ailelerin gösterdiği metanetin millet için büyük bir örnek olduğunu ifade etti.

Altun, mesajının sonunda başta şehit babaları olmak üzere, ailesi için fedakarca çalışan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı

İşte Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini kazanan aday
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...