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Hamaney'in cenazesi Irak'ta

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ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney'in naaşı Irak'a getirildi. Necef'te düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı. Cenaze namazının ardından naaşlar Kerbela'ya götürülecek.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in naaşı Irak'a getirilirken, Necef kentinde sabah saatlerinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri farklı şehirlerde devam ediyor. İran'ın başkenti Tahran ve Kum'da yapılan törenlerin ardından Hamaney ile 4 aile üyesinin naaşları, dün akşam İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve üst düzey İranlı yetkililerin eşliğinde Irak'a getirildi. Necef kentinde bugün saat 06.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Törene Iraklı siyasi liderler, dini merciler ve aşiret temsilcilerinin de aralarında bulunduğu ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi katıldı.

Cenaze namazı kılınacak

Necef'te Dini İlimler hocası Muhammed Taki el-Hekim imamlığında kılınacak cenaze namazının ardından naaşlar Kerbela kentine götürülecek. Kerbela'da cenaze alayı, Seyyid Cevde Kavşağı'ndan başlayarak Valilik Caddesi üzerinden Hz. Hüseyin Türbesi'ne ulaşacak. Burada Irak'taki en yüksek Şii dini mercii Ali Sistani'nin temsilcisi Abdülmehdi el-Kerbelai tarafından cenaze namazı kıldırılacak. Namazın ardından cenazeler kentteki El-Abbas Türbesi'ne götürülecek. - NECEF

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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