Haluk Levent Esenyurtlularla Buluştu - Haberler

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konserle kutladı. Sevilen sanatçı Haluk Levent'in verdiği coşku dolu konser ile binlerce Esenyurtlu vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlayan Esenyurt Belediyesi, Esenyurtluların keyifle hatırlayacağı bir gençlik konserine imza attı. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, Cumhuriyet Meydanı'nda birlik, beraberlik ve coşku dolu bir konser vererek binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı. Sevilen sanatçının izleyenlerin yanına giderek en sevilen şarkılarını Esenyurtlularla birlikte söylemesi samimi anlara sahne oldu. İlginin yoğun olduğu konsere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sahneye çıkarak Haluk Levent'e çiçek takdim etti.

"HALUK LEVENT GİBİ DEĞERLİ BİR SANATÇIYI BURADA AĞIRLAMIŞ OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Esenyurt'un bu tür etkinliklerle anılmasının kendisine gurur verdiğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok mutluyuz. Haluk Levent gibi değerli bir sanatçıyı burada ağırlamış olmak bizim için çok değerli. Onun ötesinde Esenyurt'un kültürle, sanatla, güzel etkinliklerle anılması ayrıca güzel. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Esenyurt'u barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dostluğun, refahın paylaşıldığı, insanların bir arada eğlenip mutlu olduğu bir kente dönüştürmek istiyoruz. Bizim buradaki amacımız, hemşehrilerimizin birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmek" diye konuştu.

"KAMU KURULUŞLARININ EĞLENCEYE VE SOSYAL FAALİYETLERE DAHA ÇOK YER VERMESİ GEREKİYOR"

Konser öncesi kısa bir açıklamada bulunan Haluk Levent, "Nihayet Esenyurt'ta bir konser veriyoruz. Özlediğimiz bir şeydi. Birazdan hıncahınç kalabalık olacak, şimdiden gelenlerden belli. İnanıyorum ki çok güzel bir konser olacak, çok güzel geçecek. Özellikle İstanbul merkezinin ve sanatsal faaliyetlerin yoğun yaşandığı yerlerin dışında belediyelerin, kamu kuruluşlarının eğlenceye ve sosyal faaliyetlere daha çok yer vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz toplum ve gençler Korona'dan, savaşlardan bıktı. Deşarj olmak istiyorlar" dedi.