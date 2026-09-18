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Halk otobüsünde unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi

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Halk otobüsünde unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi
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Kastamonu’da özel halk otobüsünde unutulan ve içerisinde yüklü miktarda para olan el çantası, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.

Kastamonu'da özel halk otobüsünde unutulan ve içerisinde yüklü miktarda para olan el çantası, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kuzeykent Mahallesi'ne sefer yapan, Rahmi Kılıç idaresindeki özel halk otobüsünde bir vatandaş el çantasını düşürdü. Çantayı bulan vatandaş otobüs şoförü Rahmi Kılıç'a teslim etti. Bulunan el çantasını güvenlik kamerası önünde açan Kılıç, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Kılıç, zaman kaybetmeden çantayı Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi ve Özel Halk Otobüsü İşletmesi görevlilerine ulaştı. Görevliler, çantanın sahibine ulaşarak çantasını teslim etti.

"Bundan önce de bu gibi durumlar yaşadık"

Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi ve Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, halk otobüsü şoförü Rahmi Kılıç'ı tebrik ederek, duyarlılığından ötürü teşekkür etti. Tiryakioğlu, "37 D 0075 plakalı aracımızın şoförü Rahmi Kılıç kardeşimiz, bir hanımefendinin düşürdüğü ve içinde de yüklü miktarda bir para olan çantayı bize ulaştırdı. Kendisinin vasıtasıyla çanta sahibine ulaştık ve dün itibarıyla parasını ve çantasını iade ettik. Rahmi Kılıç kardeşimize bu duyarlı davranışından dolayı, esnafımız, Kastamonu halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Bizler 40 yıllık esnaf teşkilatıyız. Bundan önce de bu gibi durumlar yaşadık. 130 tane arabamızın herhangi birisinde unutulan eşya, para, telefon çanta bizlere ulaştığı takdirde sahiplerine teslim edilmiştir. Ben de bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Özel Halk Otobüsü şoförü Rahmi Kılıç ise çantayı teslim aldığında kayda geçmesi için kamera önünde açtığını belirterek, "Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Daha sonra gelerek çantayı yönetimimize teslim ettim. Bu arada da bir şekilde çantanın sahibine ulaştık. Ulaştıktan sonra çantayı, içindeki parayla beraber kadın yolcumuza teslim ettik. Kadının ismini hatırlamıyorum. Kadın da çok sevindi, teşekkür etti. 130 otobüsümüzün hepsinde kamera var. Kamera olsa da olmasa da kayıp eşya bizim elimize geçtiği zaman, bize ulaştığı zaman bunu teslim etmek zorundayız. Kimsenin hakkına giremeyiz. Halkımızdan da kendimden de yani bizim arkadaşlar da herkes birbirine duyarlı olursa hepimiz her zaman için iyi oluruz. Bu konularda herkes duyarlı olursa üzülen olmaz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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