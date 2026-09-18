Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FİLİPİNLER’in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.
FİLİPİNLER'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.
Filipinler'in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi. Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.