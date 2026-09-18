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Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

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Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
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FİLİPİNLER’in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.

FİLİPİNLER'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.

Filipinler'in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi. Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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