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Hakkari AFAD, CİSAD ekibine Otluca'da akreditasyon eğitimi verdi

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Hakkari AFAD, CİSAD ekibine Otluca'da akreditasyon eğitimi verdi
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Hakkari AFAD koordinasyonunda Otluca Eğitim Alanı'nda CİSAD ekibine hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon eğitimi düzenlendi. Van AFAD mentorleri saha tecrübesini paylaşırken teorik ve uygulamalı çalışmalarla ekip koordinasyonu güçlendirildi.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) ekibine yönelik Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Eğitimi gerçekleştirildi.

Afad Hakkari İl Müdürlüğü koordinasyonunda Otluca Eğitim Alanı'nda CİSAD ekibine yönelik hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon eğitimi düzenlendi. AFAD Otluca Eğitim Alanı'nda düzenlenen eğitim, teorik ve uygulamalı çalışmalarla yürütüldü. Program kapsamında kentsel arama kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, ekip koordinasyonunun güçlendirilmesi ve sahada hızlı, etkin ve güvenli müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.

Van AFAD İl Müdürlüğünden görevlendirilen mentorler, eğitim süresince bilgi ve saha tecrübelerini CİSAD ekibiyle paylaştı. Çalışmalarda, ekibin muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin yükseltilmesi ve resmi akreditasyon sürecinde gerekli yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Hakkari AFAD yetkilileri, kentteki arama kurtarma kapasitesini güçlendirmek, gönüllü ekiplerin kurumsal ve operasyonel yeterliliklerini artırmak amacıyla eğitim, koordinasyon ve akreditasyon çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Eğitime katkı sunan Van AFAD mentorlerine ve programa katılan CİSAD ekibine teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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