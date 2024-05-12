HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Anneler Günü'nü kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anneler Günü'ne ilişkin, "Saygı, sevgi ve merhametini şartsız veren, geleceğimizin teminatı annelerimizin, kahraman Mehmetçiğimizin kahraman annelerinin, Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun baskı ve zulme karşı direnen onurlu annelerimizin gününü kutluyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda toplumun temelini oluşturan unsurun aile olduğunu kaydeden Arslan, "Ailelerin ana unsuru ise annelerdir. Gelecek nesilleri yetiştiren anneler toplumumuza yön vermektedir. Annelerimiz geleceğimizin teminatı ve baş mimarlarıdır. Onlara, hayatımız boyunca saygı ve büyük bir hürmetle yaklaşmak en öncelikli vazifelerimiz arasında yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

Mesajda, dünya genelinde ve Türkiye'de kadınlar ve annelerin hala birçok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getiren Arslan, "Dünya genelinde savaşlar, baskıcı yönetimler ve yoksulluk gibi sorunlarla mücadele eden annelerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İsrail'in zulmüne karşı direnen Gazzeli ve Filistinli anneleri de unutmadık, her gün bomba sesleri ile güne uyanan annelerin ve çocukların acılarını tüm kalbimizle derinden hissediyoruz. Onların çocuklarının geleceği için gösterdikleri cesaret ve direnişi takdir ediyor, yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Başta İsrail olmak üzere, İsrail'i destekleyen diğer ülkelerin bu katliama artık son vermesini istiyoruz. Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamlara karşı tüm dünyaya haykırıyoruz. Yeter, bitsin artık bu zulüm diyoruz. İsrail'e karşı onuruyla, başı dik, göğsünü siper eden Gazze'li ve Filistinli annelerin anneler gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

HAK-İŞ olarak, kadınların istihdamda daha fazla yer alması, hamilelik ve doğum sonrası dönemde iş güvencesinin sağlanması gibi konularda daha etkili politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini yinelediklerini belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Engelli çocukları veya bakıma ihtiyaç duyan yakınları olan çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla devlet tarafından daha etkin politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli, çocuk; engelli ve yaşlı bakımı ile ev içi hizmetlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ebeveyn izni uygulaması genişletilmeli ve çocuk bakımı konusunda aile ve sosyal yardım sigorta kolu kurularak yeni bir model oluşturulmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin kahraman analarına, Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun baskı ve zulme karşı direnen onurlu analara saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." - ANKARA