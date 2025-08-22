Hafız Öğrencilere Umre Ödülü

Afyonkarahisar'da Sandıklı İmam Hatipliler Derneği (SANİMDER) söz verildiği bir çok öğrenciyi Umre'ye gönderdi.

Dernek Başkanı Ramazan Ayyıldız bu projeye destekte bulunan yardımseverlere teşekkür etti. Ayyıldız, ""SANİMDER olarak, iki yıl önce Proje Hafızlık sınıfına kayıt olan ve hafızlık yapan, ilk hafız olan ve hafızlık belgesini alan bir kız ve bir erkek öğrenci için teşvik amacıyla umre ödülü sözü vermiştik. Proje Hafızlık Sınıfında okuyarak hafızlıklarını tamamlayan ve sınava girerek hafızlık belgelerini alan dört öğrencimiz, başta anne-babaları ve hocaları olmak üzere bizleri çok sevindirdi. Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Proje Hafızlık Sınıfı'nda ve Sandıklı Anadolu Kız İmam Hatip Ortaokulu Proje Hafızlık Sınıfı'nda okuyup, Sandıklı Müftülüğü Kur'an kurslarında hafızlıklarını tamamlayarak belge alan hafız öğrencilerimizi, verdiğimiz sözü tutarak umre ödülüyle ödüllendirdik. Bugün bu hafızlarımızı mukaddes beldelere; Kabe'ye, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın buluştuğu ve dualarının kabul olduğu Cebel-i Rahme'ye, Arafat'a ve Peygamberimizin huzuruna, Ravza'ya uğurluyoruz. Rabbim, umre ziyaretlerini, tavaflarını ve tüm ibadetleriyle dualarını kabul buyursun. Mebrur umreler, tavaflar ve ibadetler yaparak, günahlardan arınmış olarak dönsünler inşallah. Hafızlarımızı umre ödülüyle ödüllendirmede bize destek olan hayırseverlerimize, SANİMDER Yönetim Kurulu adına huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun inşallah. Hafızlarımızdan ricamız, mukaddes beldelere gitmelerinde yardımcı olan hayırseverlerimizi, bizleri ve burada bulunan tüm kardeşlerimizi dualarında unutmasınlar. Selamlarımızı Peygamberimize, Kabe'ye, Ravza'ya ve Arafat'a götürmeleri dileğiyle, hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.

Hafız öğrencileri uğurlama duasına katılan Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şenel Yavuz ve Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cemil Özaslan, yaptıkları konuşmalarda hafız öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek, öğrencilerin başarılarından dolayı umre ödülüyle ödüllendiren SANİMDER yönetimine ve vesile olan hayırseverlere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR