Eskişehir'de Hacı Abdil Yiğit Camii dualarla hizmete açıldı

Odunpazarı Müftülüğü bünyesinde olan ve yapımı tamamlanan Hacı Abdil Yiğit Camii, il ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Hacı Abdil Yiğit Camii için açılış merasimi düzenlendi. Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı Faruk Latifoğlu, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, yapılan protokol konuşmaları ve duaların ardından kurdele kesimiyle tamamlandı.

Açılışta konuşan Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, camilerin mahalle merkezindeki stratejik önemine vurgu yaparak, bu yapıların sadece ibadetle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Camilerin gençlik hizmetleri ve iftar programlarıyla tüm mahalleye hizmet vereceğini ifade eden Gül, "Ramazan, Cami ve Hayat" teması ekseninde camilerin sosyal hayatın merkezi olduğunu hatırlattı. Müftü Gül, konuşmasının ardından caminin yapımına emek veren merhum Hacı Abdil Yiğit'in eşi Hacı Kezban Yiğit'e bir teşekkür plaketi takdim etti.

İl Müftü Yardımcısı Faruk Latifoğlu'nun yaptığı açılış duasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek cami hizmete girdi. Açılışın ardından hep birlikte kılınan öğle namazı sonrası cemaat toplu musafaha ile bayram havasında tebrikleşti. Tören, yaklaşık 800 kişilik yemek ikramıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı