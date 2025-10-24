Haberler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ISO 9001 Kalite Belgesi Aldı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ISO 9001 Kalite Belgesi Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamına belgelendirerek, üniversitenin topluma kattığı değeri tescilledi. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, kalite anlayışının sadece belge değil, kurumsal bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni topluma kattığı değeri yansıtması nedeniyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirdi. Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen belge takdim törenine, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, akademisyenler ve TSE yetkilileri katıldı.

"Kalite, bir belge değil kurumsal bir anlayıştır"

Törende konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, kalite kavramının yalnızca bir sertifika ya da belge değil, bir kurumun yönetim anlayışını ve topluma kattığı değeri yansıtan bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Şahin, "Bugün Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin almaya hak kazandığı ISO 9001 Belgesi, fakülte bünyesinde yerleşmiş olan sürekli iyileştirme kültürü, planlı çalışma anlayışı ve ortak vizyonun bir tescilidir" dedi.

"Üniversitelerin kalite yolculuğuna desteğimiz sürecek"

Üniversitelerin kalite yolculuğuna verilen desteğin stratejik öncelik taşıdığını belirten Şahin, "Üniversitelerde yerleşen kalite kültürü, ülkenin geleceğini şekillendiren nesillerin niteliğini doğrudan etkiler. Kaliteli bir yönetim sistemi yalnızca kurum iç işleyişini değil, toplumla kurulan ilişkiyi de dönüştürür. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu alanda örnek bir vizyon ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Şahin, TSE olarak üniversitelerin kalite süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, belgelendirme faaliyetlerinin ötesine geçip laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, araştırma merkezlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli test sistemleri, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temelli standartlar gibi alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Avrupa standartlarına uyum oranımız yüzde 99'un üzerinde"

TSE'nin, sanayinin ve kamu kurumlarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu belirten Şahin, "TSE yalnızca bir standardizasyon kuruluşu değil, ülkemizin standart ve kalite ekosisteminin stratejik bir paydaşıdır. Türkiye'de TSE'nin, Avrupa Standartlarına (EN) ile uyum oranı yüzde 99'un üzerindedir. Bu oran, teknik bir uyumun ötesinde, Türk sanayisinin ve kamu kurumlarının küresel ölçekte rekabet gücünü gösteren önemli bir göstergedir" dedi.

Konuşmasının sonunda kamu-üniversite iş birliğinin Türkiye'nin bilimsel gücünü ve yönetim kapasitesini daha ileriye taşıyacağını vurgulayan Şahin, "Eğitim Fakültemizin bu başarısının, öğrencilerimizin geleceğinde kalıcı bir iz bırakacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalite, Hacettepe'nin temel değerlerinden biri"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme sürecinin, Eğitim Fakültesi'nin kalite yönetimi alanındaki kararlılığını tescillediğini belirterek, "TSE ile yürüttüğümüz bu iş birliğini, eğitim ve araştırma süreçlerimizi sürdürülebilir biçimde geliştirmemiz açısından son derece kıymetli buluyoruz. Kalite, Hacettepe'nin temel değerlerinden biridir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.