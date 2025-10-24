Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ISO 9001 Kalite Belgesi Aldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni topluma kattığı değeri yansıtması nedeniyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirdi. Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen belge takdim törenine, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, akademisyenler ve TSE yetkilileri katıldı.

"Kalite, bir belge değil kurumsal bir anlayıştır"

Törende konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, kalite kavramının yalnızca bir sertifika ya da belge değil, bir kurumun yönetim anlayışını ve topluma kattığı değeri yansıtan bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Şahin, "Bugün Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin almaya hak kazandığı ISO 9001 Belgesi, fakülte bünyesinde yerleşmiş olan sürekli iyileştirme kültürü, planlı çalışma anlayışı ve ortak vizyonun bir tescilidir" dedi.

"Üniversitelerin kalite yolculuğuna desteğimiz sürecek"

Üniversitelerin kalite yolculuğuna verilen desteğin stratejik öncelik taşıdığını belirten Şahin, "Üniversitelerde yerleşen kalite kültürü, ülkenin geleceğini şekillendiren nesillerin niteliğini doğrudan etkiler. Kaliteli bir yönetim sistemi yalnızca kurum iç işleyişini değil, toplumla kurulan ilişkiyi de dönüştürür. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu alanda örnek bir vizyon ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Şahin, TSE olarak üniversitelerin kalite süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, belgelendirme faaliyetlerinin ötesine geçip laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, araştırma merkezlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli test sistemleri, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temelli standartlar gibi alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Avrupa standartlarına uyum oranımız yüzde 99'un üzerinde"

TSE'nin, sanayinin ve kamu kurumlarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu belirten Şahin, "TSE yalnızca bir standardizasyon kuruluşu değil, ülkemizin standart ve kalite ekosisteminin stratejik bir paydaşıdır. Türkiye'de TSE'nin, Avrupa Standartlarına (EN) ile uyum oranı yüzde 99'un üzerindedir. Bu oran, teknik bir uyumun ötesinde, Türk sanayisinin ve kamu kurumlarının küresel ölçekte rekabet gücünü gösteren önemli bir göstergedir" dedi.

Konuşmasının sonunda kamu-üniversite iş birliğinin Türkiye'nin bilimsel gücünü ve yönetim kapasitesini daha ileriye taşıyacağını vurgulayan Şahin, "Eğitim Fakültemizin bu başarısının, öğrencilerimizin geleceğinde kalıcı bir iz bırakacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalite, Hacettepe'nin temel değerlerinden biri"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme sürecinin, Eğitim Fakültesi'nin kalite yönetimi alanındaki kararlılığını tescillediğini belirterek, "TSE ile yürüttüğümüz bu iş birliğini, eğitim ve araştırma süreçlerimizi sürdürülebilir biçimde geliştirmemiz açısından son derece kıymetli buluyoruz. Kalite, Hacettepe'nin temel değerlerinden biridir" açıklamasında bulundu. - ANKARA