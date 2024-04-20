Güzel İzmir İsimli Caretta Mısır'da Soluk Aldı

Güzel İzmir isimli caretta soluğu Mısır'da aldı

4 ay 2 bin kilometre yol kat etti, son durağı Mısır oldu

Uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağası, 4 ay 2 bin kilometre yol kat etti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tedavilerinin tamamlanmasının ardından denizle buluşturulan 3 deniz kaplumbağasından biri olan ve uydu takip cihazı takılan "Güzel İzmir" isimli caretta carettanın şimdiki durağı Mısır kıyıları oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında yola çıkan Güzel İzmir, yaklaşık 2 bin kilometre yol kat ederek 4 ayın sonunda Bardawil Gölü yakınlarına ulaştı.

İzmir kıyılarında geçtiğimiz yıl Ocak ile Mart ayları arasında 1'i erkek 2'si dişi olmak üzere yaralı halde caretta caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağası bulundu. Nesli tehlike altında olan carettalar, tedavi edilmeleri için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Bakıma alınan carettalar, yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından Kuşadası'ndan yeniden denizle buluşturuldu. Güzel İzmir adı verilen deniz kaplumbağasına güneş enerjisiyle çalışan uydu takip cihazı takıldı. Yeniden denizlere açılan ve ilk durağı Samos kıyıları olan 'Güzel İzmir' isimli deniz kaplumbağası, bir süre Yunan adaları kıyılarında dolaştıktan sonra yeniden göç etmeye başladı. 4 aylık yolculuğunda yaklaşık 2 bin kilometre yol kat eden 'Güzel İzmir' soluğu Mısır'ın Bardawil Gölü yakınlarında aldı. Kuşadası'ndan yola çıktıktan sonra on iki adalar üzerinden Akdeniz'e inen ve Kıbrıs'ın altından geçerek Suriye kıyılarına ulaşan deniz kaplumbağası, Lübnan ve İsrail kıyılarından geçerek Mısır'a ulaştı. Yapılan teknik takibin ardından Güzel İzmir'in son durağı olan Bardawil Gölü yakınlarının deniz kaplumbağalarının kışlama bölgelerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

"Çok önemli kışlama alanı olduğunu anladık"

Güzel İzmir'in son olarak Bardawil Gölü yakınlarında sinyal verdiğini ifade eden Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska; "Güzel İzmir adını verdiğimiz deniz kaplumbağamız İzmir'de yaralı olarak bulunmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kaplumbağamızı getirmişti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği de bize ulaştırılmasını sağlamıştı. Yani bütün kurum ve kuruluşların destekleriyle tedavi altına alınan kaplumbağamız, iyileştikten sonra yine Aydın Kuşadası'ndan denize gönderdik. Tabi bu sefer sırtına bir uydu takip cihazı da takmıştık. Bu uydu cihazı bugün Mısır'ın Bardawil Gölü'ne yakın bir bölgede sinyal verdi. Kaplumbağamız oralara kadar göç etti ve bu sayede o bölgenin de deniz kaplumbağaları açısından çok önemli bir kaplumbağa kışlama alanı olduğunu anlamış olduk" dedi.