Gürsel Erol: "Elazığ'da Güçlü Bir İsme İhtiyacımız Var. Belediye Seçimlerinde Aday Bizim Partimizden Çıkacak, Bizim Partilimiz Olacak"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yerel seçimlere ilişkin, "Şimdi Elazığ Belediye Başkanlığı’nda güçlü bir isme ihtiyacımız var. Ama Elazığ Belediye Başkanlığı’na çıkaracağımız adayımızın da parti kültüründen, geleneğinden gelen bir isim olması lazım. Çünkü bundan önceki 2019 seçimlerinde biz burada bir ittifak yaptık, İYİ Parti çatısı altında seçime girdik, ama ne yazık ki CHP ve İYİ Parti’nin toplamı kadar oy alamadık. Bu ne demek? Bizim seçmenimiz yine oy verdi, ama ne yazık ki İYİ Parti’den beklenen oyu alamadık. O zaman burada, bundan sonra artık ana lokomotif kim, CHP. Ana lokomotif biziz. Aday bizim partimizden çıkacak, aday bizim partilimiz olacak" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yerel seçimlere ilişkin, "Şimdi Elazığ Belediye Başkanlığı'nda güçlü bir isme ihtiyacımız var. Ama Elazığ Belediye Başkanlığı'na çıkaracağımız adayımızın da parti kültüründen, geleneğinden gelen bir isim olması lazım. Çünkü bundan önceki 2019 seçimlerinde biz burada bir ittifak yaptık, İYİ Parti çatısı altında seçime girdik, ama ne yazık ki CHP ve İYİ Parti'nin toplamı kadar oy alamadık. Bu ne demek? Bizim seçmenimiz yine oy verdi, ama ne yazık ki İYİ Parti'den beklenen oyu alamadık. O zaman burada, bundan sonra artık ana lokomotif kim, CHP. Ana lokomotif biziz. Aday bizim partimizden çıkacak, aday bizim partilimiz olacak" dedi.

CHP 38. Olağan İl Kongresi dün yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan kongre 306 delegenin katılımı ile gerçekleşti. Kongreye mevcut başkan Coşkun Çağlar Duran tek aday olarak katıldı.

Kongrede Divan Başkanı seçilen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 14 Mayıs seçimlerinde CHP olarak Türkiye'de oyların yüzde yüz arttığı tek ilin Elazığ olduğunu ifade eden Erol, aynı başarıyı 2024 Yerel Seçimlerinde de göstereceklerini söyledi. Seçimlerden sonra siyaset gündeminde yer alan değişim isteği konusuna da değinen Erol şu şekilde konuştu:

"Bir toplumdaki değişim beklentisi ne sizin tüzük değişikliğinizdir, ne de sizin genel başkan adaylığı değişikliğinizdir. Toplumdaki değişim beklentisi bu ülkenin yönetimindeki iddialarınızla ilgilidir. Çünkü çağ ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Her gün bir öncesinin önünde. Bizim de zamanı yakalayarak, zamanın ruhunu yakalayarak bu sürece dahil olmamız lazım. Bizim kurultayda tavrımız şu olacak; genel merkez oluşumu, listelere biat edenler değil, bu parti için gerekli kim varsa, kimin yanında olursa olsun ona destek vermek. Bizim için şunun listesinde, bunun listesinde olması önemli değil. Bizim için onun parti kültürüne hakim olması, partiye vizyon ve değer katması önemlidir. Biz bu doğrultuda tavır sergileyeceğiz" dedi.

CHP ELAZIĞ'DA ESKİDEN 4. VEYA 5. PARTİ İKEN ŞİMDİ 2. PARTİ OLDU

2024 Yerel seçimlerine de de güçlü bir adayla girilmesi gerektiğini ifade eden Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde bir yerel seçim var. ve biz Elazığ'da bu güne kadar 20 belediyemizin içerisinde ne yazık ki kendi çatımız altında bir tek belediye meclis üyesi seçememişiz. Yani eskiden Sivrice Belediyesi bizdeydi, Maden İlçesi bizdeydi, Gezin bizdeydi, Yazıkonak bizdeydi, Karakoçan, Kovancılar, Ağın bizdeydi. Bir çok ilçemiz vardı. Ama ne yazık ki geçen süreçte bırakın belediye başkanlığını, bu belediyelerde bir tane belediye meclis üyemiz yok. Demek ki buralarda doğru bir siyaset dilini kullanamamış, doğru aday tespit edilememiş ve doğru bir seçim kampanyası yürütülememiştir. Ama şimdi milletvekilliği seçiminde, 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre, biz Elazığ'da 2. Partiyiz. Şehir merkezinde de, genelde de 2. Partiyiz. Ama en güçlü olduğumuz bölge şehir merkezi. Şehir merkezinde iddialı bir partiyiz. Eskiden 4'üncü, 5'inci Parti iken, hiçbir iddiamız yok iken, şimdi alternatif parti biziz. Ama bu alternatif parti olma sürecini de duygusal yaklaşarak yürütmeyeceğiz. Akılcı mantıklı yürüteceğiz. Doğru tespitler yapacağız ve sonucu nasıl alırızın yolunu ve yöntemini gerçekleştireceğiz.

2018'DE İTTİFAKTAN SEÇİLDİK AMA OYLARIMIZ YİNE YÜZDE 100 ARTTI

Ben, geçen merkez ilçe kongremizde, il kongremizde belediye başkan adayımızla ilgili bir açıklama yapacağımı söylemiştim. Elazığ'da önümüzdeki dönem belediye başkanlığını alma şansımız var mı? Var. Milletvekilliğinde de yoktu. Ben 2018'de burada aday gösterildiğimde, genel merkezde, parti meclisinde değerlendirme yapılırken bile yüzde 1 ihtimal bile yok denilen yerde geldik, seçildik. İttifaktan seçildik, ama oylarımızı yine yüzde 100 arttırdık. Bu dönem yine seçildik. Demek ki doğru aday, doğru seçim stratejisi ile bu seçimi alırız.

ELAZIĞ'DA BELEDİYE SEÇİMLERİNDE ADAY BİZİM PARTİMİZDEN OLACAK

Şimdi Elazığ Belediye Başkanlığı'nda güçlü bir isme ihtiyacımız var. Ama Elazığ Belediye Başkanlığı'na çıkaracağımız adayımızın da parti kültüründen, geleneğinden gelen bir isim olması lazım. Çünkü bundan önceki 2019 seçimlerinde biz burada bir ittifak yaptık, İYİ Parti çatısı altında seçime girdik, ama ne yazık ki CHP ve İYİ Parti'nin toplamı kadar oy alamadık. Bu ne demek? Bizim seçmenimiz yine oy verdi, ama ne yazık ki İYİ Parti'den beklenen oyu alamadık. O zaman burada, bundan sonra artık ana lokomotif kim, CHP. Ana lokomotif biziz. Aday bizim partimizden çıkacak, aday bizim partilimiz olacak."