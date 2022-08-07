- Gürcistan'da 'Tasua Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı

TİFLİS - Gürcistan'da Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesini anmak üzere Tasua Yürüyüşü düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yakınında bulunan Marneuli kentinde Borçalı Türkleri, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Tasua Yürüyüşü düzenledi. Dini kurumlar, sosyal toplum kuruluşları ve çok sayıda cami cemaatinin desteği ile organize edilen yürüyüş, Ehl-i Beyt Cemiyeti binası önünden başladı. Yürüyüşe katılan binlerce Müslüman, "Ya Hüseyin, ya Ebelfez, ya Zeyneb" şeklinde sloganlar atarak sine vurup, mersiye okudu. Etkinlik, Hz. İmam Ali Camii önünde okunan hutbe ile sona erdi.

"Azerbaycan bayrağına saygısızlık ettiler"

Kerbela'dan çıkarılması gereken derslere ilişkin konuşan İmam Hacı Hacıyev, "Hazreti Hüseyin, bütün malı ve ailesiyle adalet uğrunda savaşan ve şehit düşen kişidir" dedi. Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine radikal bir dini grup tarafından 4 Ağustos'ta yapılan saldırıya da değinen Hacıyev, "Bazıları Azerbaycan'ın İngiltere Büyükelçiliğine saldırarak kendilerini din adamı gibi göstermeye çalıştılar, üstelik Azerbaycan bayrağına saygısızlık ettiler. Bizim din alimlerimiz ve müctehidlerimiz onları din adamı olarak kabul etmemektedir. Bu yaptıkları şey kurnazca bir plandı. Kendi planlarını uygulamak istediler. Her ülke ve devletin bayrağı insanlar için kutsaldır. Bizim bayrağımız Azerbaycan bayrağı da dahil olmak üzere bizler için kutsaldır" ifadelerini kullandı.

"Borçalı Türk yurdudur"

Gürcistan İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Fariz Recebov ise, Tasua gününün muharrem ayının 9'uncu günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün Gürcistan'ın Marneuli kentinde Tasua Yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yürüyüş Kerbela olaylarının devamı olarak bizlere Hz. Zeyneb'ten kaldı. Borçalı Türk yurdudur ve bizler Tasua Yürüyüşü ile Hz. Hüseyin'e destek oluyoruz. Borçalı, Ehl-i Beyt ve Hz. Hüseyin'e ait bir yurttur. Aynı zamanda kendi Türk milletçiliğiyle gurur duyan bir yurttur" diye konuştu.