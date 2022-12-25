Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı yoğunluğuARTVİN Yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL'den 300 TL'ye çıkacak olması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle telefon almak isteyenler Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısında yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı yoğunluğu

ARTVİN Yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL'den 300 TL'ye çıkacak olması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle telefon almak isteyenler Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısında yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısında yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yeni yılda yurt dışından alınan telefonların ve kayıt ücretlerine gelecek zamdan etkilenmemek isteyen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısına akın etti. Yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 300 TL'ye çıkması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar Sarp sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun geçiş yoğunluğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.