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Güney Koreli genç Bolu'da Müslüman oldu

Güney Koreli genç Bolu'da Müslüman oldu
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Güney Kore'den Türkiye'ye gelen ve İslam üzerine araştırmalar yapan Seungjin Hong, Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kendisine ihtida belgesi ve dini yayınlar hediye edildi.

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen ve İslam dini üzerine yaptığı araştırmaların ardından müslüman olmaya karar veren Seungjın Hong, Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti.

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen Seungjın Hong için, İslamiyet'i kabul etme kararının ardından Bolu İl Müftülüğünde "ihtida merasimi" düzenlendi. Bolu İl Müftü Yardımcısı Ahmet Demirel'in katılımıyla gerçekleştirilen törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgilendirilen Hong, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Duygusal anların yaşandığı programın sonunda Seungjın Hong'a yetkililer tarafından "İhtida Belgesi" takdim edildi. Ayrıca gence, yeni inancını daha yakından tanıması ve rehber edinmesi amacıyla İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini yayınlar hediye edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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