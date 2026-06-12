Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasının reaktör tankında henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu.

Sızıntı sırasında tankın çevresinde çalışan 4 işçi fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.