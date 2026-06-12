Haberler

Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntı nedeniyle fenalaşan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasının reaktör tankında henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu.

Sızıntı sırasında tankın çevresinde çalışan 4 işçi fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar

Atina'nın uykularını kaçıran silah
Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

Beşiktaş'ın yıldızı Oh oyuna girdi, ülkesinin kahramanı oldu