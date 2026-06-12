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Erdek'te denizde boğulma: 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Erdek'te denizde boğulma: 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren ortaokul öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım (14), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ortaokul öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım (14), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi Küçük Bakraç mevkisindeki eski iskele yakınında meydana geldi. Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Özyıldırım'ı fark eden çevredekiler, onu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammed Can Özyıldırım, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özyıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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