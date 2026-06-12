Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 29 Aralık 2025 tarihinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Timur'u yakınları ve dostları karşıladı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Tahliye haberinin ardından cezaevi önünde toplanan yakınları ve sevenleri, "Erden Timur oley!" sloganları attı. Uzun süredir özgürlüğünden uzak kalan Timur, kendisini karşılayanlarla sarılarak hasret giderdi.

İLK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tahliyesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erden Timur, yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Timur, "Çok şükür. Buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Allah büyük" dedi.

EN ÇOK KONUŞULAN DETAY GÖRÜNTÜSÜ OLDU

Tahliye anında Erden Timur'un görüntüsündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Tutuklanmadan önceki görüntüsüne kıyasla belirgin şekilde zayıfladığı görülen Timur'un saç ve sakallarındaki beyazlamanın arttığı gözlendi.

Özellikle bembeyaz sakalları ve yorgun görünümü, cezaevinde geçirdiği ayların izlerini taşıdığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Tahliye görüntülerini gören birçok kişi, Timur'un kısa sürede büyük değişim yaşadığı yorumunda bulundu.