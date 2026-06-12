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Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

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Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık sekiz aydır tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi. Cezaevi çıkışında ilk açıklamasını yapan Timur'un değişen görüntüsü ve bembeyaz sakalları dikkat çekti.

  • Erden Timur, 29 Aralık 2025'te 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.
  • Timur, tahliye sonrası yaptığı açıklamada kendisini cezaevine gönderenlere ve iftira edenlere 'Allah razı olsun' dedi.
  • Timur'un cezaevinden çıktığında belirgin şekilde zayıfladığı, saç ve sakallarındaki beyazlamanın arttığı gözlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 29 Aralık 2025 tarihinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Timur'u yakınları ve dostları karşıladı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Tahliye haberinin ardından cezaevi önünde toplanan yakınları ve sevenleri, "Erden Timur oley!" sloganları attı. Uzun süredir özgürlüğünden uzak kalan Timur, kendisini karşılayanlarla sarılarak hasret giderdi.

İLK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tahliyesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erden Timur, yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Timur, "Çok şükür. Buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Allah büyük" dedi.

EN ÇOK KONUŞULAN DETAY GÖRÜNTÜSÜ OLDU

Tahliye anında Erden Timur'un görüntüsündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Tutuklanmadan önceki görüntüsüne kıyasla belirgin şekilde zayıfladığı görülen Timur'un saç ve sakallarındaki beyazlamanın arttığı gözlendi.

Özellikle bembeyaz sakalları ve yorgun görünümü, cezaevinde geçirdiği ayların izlerini taşıdığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Tahliye görüntülerini gören birçok kişi, Timur'un kısa sürede büyük değişim yaşadığı yorumunda bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Varıs:

kanka sekiz ay cezaevinde kalırsan tabi böyle olursun, ama güvenlik açısından bu soruşturmanın denetimi lazımdı bence

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Haber YorumlarıMehmet Reşit Bay:

sekiz ay hapiste kalmış adam bak hale bak aman tanrım ne olmuş bu adama sakallarına bak çok acımasız bir şey bu cezaevinde ne yapıyolar insanlara böyle mi muamele edilir

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Haber YorumlarıYener Turan:

komşu ülkelerde bu tür olaylar çok daha ağır sonuçlanıyo ama biz yine de hoşgörülüyüz

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