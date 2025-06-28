Güney Koreli Gezgin Hyojeong Park, Türkiye Turu Kapsamında Giresun'da
Sosyal medyada 'Mhyochi' adıyla tanınan Hyojeong Park, Türkiye turu sırasında Giresun'un Bulancak girişinde Atatürk'ün posterini görerek önemli bir mesaj paylaştı. Canlı yayında yol güzergahındaki manzaraları izleyicileriyle paylaşıyor.
Sosyal medyada "Mhyochi" adıyla tanınan Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, yürüyerek sürdürdüğü Türkiye turu kapsamında Giresun'da bulunuyor.
İlk durağı olan Bulancak'ın girişinde Atatürk'ün posterini gören, "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" sözünü Türkçe olarak okuyan ve izleyicileriyle paylaşan ünlü yayıncı, yol güzergahında gördüğü manzaraları da canlı yayında izleyicileriyle paylaşmayı sürdürüyor. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel