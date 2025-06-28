Güney Koreli Gezgin Hyojeong Park, Türkiye Turu Kapsamında Giresun'da

Sosyal medyada "Mhyochi" adıyla tanınan Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, yürüyerek sürdürdüğü Türkiye turu kapsamında Giresun'da bulunuyor.

İlk durağı olan Bulancak'ın girişinde Atatürk'ün posterini gören, "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" sözünü Türkçe olarak okuyan ve izleyicileriyle paylaşan ünlü yayıncı, yol güzergahında gördüğü manzaraları da canlı yayında izleyicileriyle paylaşmayı sürdürüyor. - GİRESUN