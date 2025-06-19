Güney Koreli Fenomen Hyojeong Park, Samsun'da Tacize Uğradı

Güney Koreli Fenomen Hyojeong Park, Samsun'da Tacize Uğradı
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Sosyal medya fenomeni Hyojeong Park, Samsun turu sırasında bir kişinin ısrarla kendisini arabaya davet etmesini kaydederek tepki çekti. Olay sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Sosyal medyada "Mhyochi" lakabı ile yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, Samsun turunda bir kişinin ısrarla kendisini arabaya davet etmesini kayıt altına aldı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, tepki çekti.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı davetle zor anlar yaşadı. Israrcı şahıs, defalarca kez aracına binmesini teklif ettiği yayıncıdan olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

Benzer durum daha önce İstanbul'da yaşanmıştı

Mhyochi, daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayın sırasında fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Samsun'daki olay sonrası fenomenin yaklaşık 2,5 saat süren yayını sekteye uğradı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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