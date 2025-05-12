Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Güney Kore'de İzinsiz Askeri Uçuş Gösterisine Giren İki Tayvanlı Gözaltında

Güney Kore'de İzinsiz Askeri Uçuş Gösterisine Giren İki Tayvanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde izinsiz olarak askeri uçakları görüntüleyen iki Tayvanlı, 'Askeri Üslerin ve Tesislerin Korunması Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, güvenlik endişelerini artırdı.

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde düzenlenen bir askeri uçuş gösterisine izinsiz girerek ABD'ye ait askeri uçakları ve tesisleri yasa dışı olarak görüntüleyen 2 Tayvanlı gözaltına alındı.

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde Cumartesi günü gerçekleştirilen "Osan Air Power Days" adlı askeri uçuş gösterisine casusluk şüphesi damga vurdu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, güvenlik gerekçesiyle Çin ve Tayvan vatandaşlarına uygulanan katılım yasağına rağmen hava üssüne giren 40'lı ve 60'lı yaşlardaki 2 Tayvanlı şüpheli ABD ordusuna ait askeri uçakları ve tesisleri yasa dışı olarak görüntüledi. Pyeongtaek Polis Merkezi, olayın fark edilmesi üzerine şüphelilerin "Askeri Üslerin ve Tesislerin Korunması Yasası"nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına dair yasal değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

Ard arda yaşanan olaylar güvenlik endişelerini artırmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Suwon Hava Üssü yakınlarında Güney Kore'ye ait savaş uçaklarını görüntüledikleri belirlenen 2 Çinli öğrenci "Askeri Üslerin ve Tesislerin Korunması Yasası"nı ihlal suçlamasıyla tutuklanmıştı. Geçen yıl ise 3 Çinli öğrencinin Busan'daki bir deniz üssüne demirleyen ABD uçak Gemisi USS Theodore Roosevelt'i dron ile izinsiz olarak görüntüledikleri gerekçesiyle tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu öğrencilerin Çin istihbarat servisleriyle bağlantılı olabileceğine dair iddialar, ulusal güvenlik endişelerini beraberinde getirmişti.

Yasalara göre, askeri tesisleri izinsiz görüntüleyenler 3 yıla kadar hapis cezası

Güney Kore'deki mevcut yasalara göre, askeri tesisleri izinsiz olarak görüntüleyen kişiler üç yıla kadar hapis cezası veya 30 milyon wona kadar (yaklaşık 830 bin lira) para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.