14 yaşında atık malzemeleri minyatür sanatına dönüştürüyor

Gümüşhane'de yaşayan 14 yaşındaki Gökay Baran Berker, 8 yaşından beri evdeki atık malzemeleri ve geri dönüşüm ürünlerini göz alıcı minyatür eşyalara dönüştürüyor. Yumurta kutularından tabak, pil demirlerinden inşaat aletleri ve kartonlardan mukavva arabalar üreten genç yetenek, eserleri evinin balkonuna sığmayınca köyünde 10 metrekarelik özel bir hobi evi inşa etti.

Henüz 8-9 yaşlarındayken minyatür eşyalara ilgi duymaya başlayan Berker, evde ve okulda bulduğu atık malzemeleri değerlendirerek adeta küçük bir dünya ortaya koydu.

İlk olarak dört kapaklı komodin tarzında bir dolap üreterek bu işe adım atan genç yetenek, zamanla koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların maketlerini mukavva ve karton kullanarak tasarladı.

Tasarımlarının yapım süresinin üründen ürüne değiştiğini belirten Berker, detayları fazla olan mukavva arabaların kuruma süreleriyle birlikte bir haftayı bulabildiğini, diğer küçük objeleri ise birkaç saat içinde tamamladığını dile getirdi.

Minyatür sanatına nasıl başladığını anlatan Gökay Baran Berker, şu ifadeleri kullandı:

"Minyatür böyle gerçek eşyaların küçük versiyonu demek oluyor. Ürünleri yapmaya böyle dışarıda gördüğüm eşyaları görerek başladım. Çünkü gördüğüm eşyalar büyüktü ve ben onlarla alıp oynayamazdım ve bunun küçüğünü yapıp oynamayı tercih etmiştim. Öyle bir başlangıcım oldu. Eskiden atılan eşyaları geri dönüştürerek yeni maddeler ortaya çıkardım ve bu insanların hoşuna gidiyor. Ben de yapıyorum."

Ürettiği minyatür tasarımların evlerinin balkonunda birikmesi ve yoğun bir kalabalık oluşturması üzerine ailesinden tepki alan Berker, çözümü köyünde kendine ait bir alan inşa etmekte buldu. Yaşadığı bu süreci aktaran genç tasarımcı, şu cümleleri kurdu:

"Ailem kalabalık olduğu için biraz tepkileri olmuştu. Ben de bunun üzerine bir köy evi yapma isteğim oldu. En sonunda da başardım, köye bir ev yaptım. Yaklaşık 10 metrekare. Bütün eşyalarımı orada saklıyorum. Orada da daha büyük projeler üzerine çalışabiliyorum."

Depremzedeler için konteyner ev tasarladı

Türkiye'yi sarsan yıkıcı Şubat depremleri döneminde yaşananlardan etkilenerek bir konteyner ev modeli de tasarlayan Berker, maketin içinde buzdolabı, tuvalet ve yatak bölümlerinin yer aldığı 1+0 bir yaşam alanı kurdu. Tasarımını gösteren Berker, şu açıklamayı yaptı: "Deprem zamanı mesela bu konteyneri yapmıştım. İşte bununla başladım. İçine buzdolabı, çeşitli tuvalet, yatak yerleri falan koymuştum. Yani 1+0 gibi bir evimiz olmuştu. Eğer bu gerçek olsaydı belki depremzedelere bağış yapabilirdik ama olmadı. Eskiden annem çöpe atardı yumurta kutularını. Ben de onların altını keserek tabaklar yapmıştım. Böyle altılı set şeklinde. Böylece bir geri dönüşümden tabak yapmış oldum. Bunları da attığımız pillerin dışındaki şeylerden, demirlerden yaptım. Bunlar genellikle zararlı olmuyor çünkü bu pilin sadece markasını gösteren bir demir plaka. Bunları sökerek de mala, kürek, orak gibi, çekiç gibi eşyalar yaptım."

Oğlunun yeteneğini gururla ve şaşkınlıkla takip eden anne Gülcan Berker, Gökay'ın boş zamanlarının tamamını bu işe ayırdığını vurguladı. Okula giderken verilen harçlıklarla dahi yapıştırıcı ve küçük el aletleri aldığını belirten anne Berker, şu bilgileri paylaştı:

"Gökay 8 yaştan beri böyle şeyler yapıyor. Bunları nasıl yapmış, nasıl bu hale getirmiş bilemiyorum. Biz okula giderken harçlık veriyoruz ona, gidiyor yapışkan alıyor, gidiyor matkap alıyor. İşi gücü bunlar. Hep boş zamanlarında böyle şeyler yapıp değerlendiriyor. Balkonum tamamen doluydu, işgal etti balkonumu. Orada yazın camiye gidiyor Gökay okul bitişi. Camiye gittikten sonra boş saatlerinde orada kendine bir oyuncak evi yaptı. İşte bir evin hep projesini yapıyor böyle, içini donatıyor aynı iç mimar gibi bir şey." - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı