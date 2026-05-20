Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor

Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde hedefin iki yıldız santrfor olduğu ortaya çıktı.

“İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ”

6-7 Haziran’daki olağanüstü seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz iki tane santrfor almak. Çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda belki açıklarız” ifadelerini kullanmıştı.

İLK HEDEF GUIRASSY

Aziz Yıldırım’ın listesindeki ilk isim Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy oldu. Sadettin Saran yönetiminin daha önce yaptığı teklifin devam ettirildiği belirtilirken Fenerbahçe’nin yıldız forvet için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

TOTTENHAM DA DEVREDE

Premier Lig ekibi Tottenham’ın da Guirassy transferi için devrede olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım’ın seçimi beklemek zorunda olması nedeniyle zaman kaybetmek istemediği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyu güçlü bir projeyle beklemeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

DİĞER HEDEF GONÇALO RAMOS

Fenerbahçe’nin gündemindeki ikinci yıldız golcü ise PSG forması giyen Gonçalo Ramos oldu. Portekizli futbolcunun Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Aziz Yıldırım ve ekibinin Gonçalo Ramos’un menajeriyle temaslara başladığı belirtildi. 24 yaşındaki yıldızın transferinin Dünya Kupası sonrasına kalabileceği ifade edildi.

SIDIKI CHERIF TEPKİSİ

Aziz Yıldırım’ın Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Sidiki Cherif transferi nedeniyle mevcut yönetime tepki gösterdiği de aktarıldı. Tecrübeli başkanın yeni sezonda güçlü bir hücum hattı kurmak istediği konuşuluyor.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Guirassy ve Gonçalo Ramos gibi iki yıldız ismin Fenerbahçe ile anılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Transfer sürecinin seçim sonrası hız kazanması bekleniyor.