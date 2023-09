Gül ve Fadıloğlu yetim çocuklarla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri çerçevesinde 2 yetim aileye misafir oldu. Ailelerin sorunlarını dinleyen Fadıloğlu ve Milletvekili Gül, yetim çocuklarla da yakından ilgilendi.

Bir dizi gezi ve programlar için Gaziantep'te bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ile birlikte yetim ailelerle bir araya geldi. İlk olarak, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ikamet eden ve eşini 6 yıl önce kaybeden 2 çocuk annesi Melis Tuğçe Taş'ın evine konuk olan Milletvekili Abdulhamit Gül, aile ile yakından ilgilendi. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Melis Tuğçe Taş'a iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melis Tuğçe Taş, Merhamet Eli projesi çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi'nden en iyi şekilde faydalandığını dile getirerek, Başkan Fadıloğlu'na teşekkürlerini iletti. Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Melis Tuğçe Taş, istek ve sıkıntılarını da Milletvekili Gül'e iletti. Milletvekili Gül, sıkıntıların giderilmesi adına da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Melisa Tuğçe Taş'ın 8 yaşındaki oğlu Yusuf ve 6 yaşındaki oğlu Sıraç ile de yakından ilgilenen Milletvekili Gül, çocuklara, çeşitli hediyeler sundu.

Milletvekili Gül, ikinci ziyaretini ise Göllüce Mahallesi'nde ikamet eden ve 9 ay önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi Melahat Dağdelen'in evine yaptı. Aile ile yakından ilgilenen Gül, karşılıklı sohbet etti. Melahat Dağdelen'in 10 yaşındaki kızı Esma ve 8 yaşındaki oğlu Adil ile de yakından ilgilenen Gül, çocuklara, çeşitli hediyeler sundu.

"Bizleri evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum"

Ailenin istek ve sıkıntılarını da dinleyen Milletvekili Gül, her zaman yetim ailelerin yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle, sorunlarınızın giderilmesi adına her türlü desteği sunmaya hazırız. Bugün bizleri evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler, her zaman sizlerin yanında olmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP