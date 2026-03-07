Haberler

GTB Başkanlarından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında üstlendikleri rolün önemine dikkat çeken GTB Başkanları, yayımladıkları ortak mesajda, "Kadınlar aile hayatından ekonomik üretime, eğitimden sosyal yaşama kadar hayatın her alanında ortaya koydukları emek, sorumluluk ve özveriyle toplumların gelişimine yön veren en temel değerlerden biridir. Sahip oldukları azim, kararlılık ve üretkenlik sayesinde yalnızca aile yapısının değil, aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir bir toplum düzeninin de temelini oluşturmaktadırlar. Tarih boyunca kadına verilen değer, medeniyetlerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Anadolu'nun köklü üretim ve paylaşım kültüründe de kadın emeği her zaman önemli bir yer tutmuş; üretimden ticarete, sosyal hayattan ekonomik kalkınmaya kadar pek çok alanda kadınlarımız önemli katkılar sunmuştur. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer alması; sadece bireysel başarıların artmasına değil, aynı zamanda toplumların refahının ve kalkınma kapasitesinin yükselmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle kadınların eğitimden iş hayatına, girişimcilikten üretime kadar her alanda daha etkin biçimde yer almalarının desteklenmesi, daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir toplumun inşası açısından büyük önem taşımaktadır. Hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla topluma değer katan kadınlarımız; güçlü ailelerin, güçlü toplumların ve güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere, hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

