Yalova'da otel işçilerinden alacak protestosu

Yalova'nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Grand Termal Otel'de işten çıkarılan yaklaşık 110 işçi, maaş ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle protestolarını sürdürüyor. Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası (OTİS) tarafından yapılan açıklamada, işçilerin maaş, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının eksiksiz ödenmesi istendi.

Grand Termal Yalova Resort Hotel & SPA'da çalışan yaklaşık 110 işçinin, otelin faaliyetlerinin sona ermesinin ardından işten çıkarıldığı belirtildi. İşçiler, aylardır maaşlarının ve diğer haklarının ödenmediğini belirterek alacakları ödeninceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. TÜM OTİS tarafından yapılan basın açıklamasında, işçilerin yalnızca maaş alacaklarının bulunmadığı, kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, fazla mesai ve diğer işçilik alacaklarının da bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Temmuz ayı maaşlarının yalnızca küçük bir bölümünün ödendiği ileri sürülerek, çalışanların alacaklarının tamamının ödenmesi talep edildi. İşçiler, "Biz sadaka istemiyoruz. Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma şartlarıyla ilgili iddialar

OTİS açıklamasında, oteldeki çalışma şartlarına ilişkin de çeşitli iddialar gündeme getirildi. Çalışanlar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, bazı dönemlerde kötü şartlarda yemek yemek zorunda kaldıklarını ve iş yerindeki can güvenliğiyle ilgili sorunların bulunduğunu öne sürdü. Açıklamada, otel sahibin de çağrıda bulunularak, daha önce çalışanlar tarafından iletilen sorunların çözülmesi istendi.

"Yabancı ve reşit olmayan kişiler çalıştırıldı" iddiası

Çalışanlar, görev yaptıkları dönemde gerekli çalışma iznine sahip olmadığı belirtilen yabancı uyruklu kişilerin ve reşit olmayan kişilerin çalıştırıldığına şahit olduklarını da iddia etti. Bu kişilerin de emeklerinin karşılığını alamadığının öne sürüldüğü açıklamada, ilgili kurumlara söz konusu iddiaların araştırılması çağrısı yapıldı.

Bazı çalışanlar 28 gündür otelde kalıyor

Otelde konaklamak zorunda kalan bazı çalışanların durumunun daha ağır olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu çalışanların yaklaşık 28 gündür elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı iddia edildi. İşçiler, ücretlerinin yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer işçilik alacaklarının eksiksiz şekilde ödenmesini istedi.

Otelin Turizm İşletmesi Belgesi iptal edildi

İşçilerin protestosu sürerken Grand Termal Otel'in Turizm İşletmesi Belgesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz ay iptal edilmişti. OTİS, çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, iş yerindeki can güvenliğiyle ilgili iddiaların araştırılması ve işçilerin tüm alacaklarının ödenmesi çağrısında bulundu.

İşçiler ise haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Biz ne eksik istiyoruz ne de fazla. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz" mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı