Görme engelliler Erciyes'te kaynaştı

Kırşehir Görme Engelliler Derneği, görme engelli üyeleri için Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde bir gezi programı düzenleyerek sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefledi. Katılımcılar, doğayla buluşarak keyifli anlar geçirdi.

Dernek öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli bireyler, Erciyes'te keyifli vakit geçirerek sosyal hayata daha aktif katılım sağladı. Program kapsamında katılımcılar hem doğayla buluştu hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırşehir Görme Engelliler Derneği yetkilileri; organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Görme engelliler adına sosyal aktivite faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

