Görme Engelli Öğretmen Gülcan Kurtoğlu, Öğrencilerinin Geleceğini Aydınlatıyor

Gaziantep'te GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Gülcan Kurtoğlu, gönül gözüyle öğrencilerinin yolunu aydınlatıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan görme engelli 46 yaşındaki Gülcan Kurtoğlu, ilkokul ve ortaokul öğrenimini, görme engellilerin eğitim öğretim gördüğü GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda aldı.

8 yıl boyunca eğitim öğretim gördüğü okulundan mezun olduktan sonra ise lise öğrenimini başarıyla tamamlayan Kurtoğlu, 4 yıl öğrenim gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü tamamladıktan sonra Türkçe öğretmenlik yapmaya başladı.

Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek mezun olan Kurtoğlu, 2003'te mesleğine başladı. Hatay'daki bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve daha sonra mezunu olduğu GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapmaya başlayan Kurtoğlu, 22 yıldır kendisi gibi görme engelli olan öğrencilerine rehberlik yapıyor.

Mezunu olduğu okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşayan Kurtoğlu, 22 yıldır büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle "gönül gözü" ile iletişim kurduğu öğrencilerinin geleceği için çaba gösteriyor.

Kendisi gibi görme engelli olan öğrencilerini geleceğe hazırlamanın büyük gururunu yaşayan Kurtoğlu, öğrencilerine örnek olmak ve öğrencilerinin hedeflerine ulaşmaları için çabalıyor. Mesleğini 22 yıldır severek sürdüren Kurtoğlu'nun meslek aşkı takdir topluyor.

Görme engelli olarak dünyaya gelen ve kitap okumayı çok sevdiği için çocukluğundan beri öğretmen olmak isteyen Kurtoğlu, mesleğini severek yapıyor. Yaşama sevinci ve azmiyle başta öğrencileri olmak üzere birçok kişiye verdiği eğitimle adeta ışık olan Kurtoğlu, öğrencilerini gönül gözüyle aydınlatıyor.

Meslek aşkıyla öğrencilerine örnek olan Gülcan Kurtoğlu, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtiğini ve çocukluk hayali olan öğretmenliği 22 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

1987 yılında 22 yıldır öğretmenlik yaptığı GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim öğretime başladığını belirten Kurtoğlu, "İlkokulu ve ortaokulu GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda okudum. Liseyi de görme engelliler için lise olmadığı için farklı bir lisede okudum. 1999 yılında da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü okudum ve 2003 yılında da mezun oldum. Hatay'daki bir okulda Türkçe öğretmeni olarak göreve başladım. Daha sonra okuduğum ve mezun olduğum GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak göreve başladım ve 22 yıldır da bu okulda öğretmenlik yapıyorum" dedi.

Mezun olduğu okulda kendisi gibi görme engelli olan öğrencilere öğretmenlik yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Kurtoğlu, "Ben GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda öğrenci iken benim gibi bazı öğretmenlerim görme engelliydi. Bende öğretmenlerim gibi öğretmen olmak istiyordum. Allah'a şükürler olsun bu hayalime kavuştum ve GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapıyorum. Belik bu anlamda öğrencilerime rol model olmaktayız. Bu çok güzel bir duygudur. Okulumdaki öğrencilerimizin becerileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda kendilerini yönlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bize bakarak kendilerinin de öğretmen olabileceğini ya da başka alanda görev alabilecekleri bir mesleğin olabileceğini düşünmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Gülcan Kurtoğlu'nun öğrencileri öğretmenlerini çok sevdiklerini, öğretmenleriyle çok farklı ve güzel bir ilişkileri olduğuna dikkat çekerek, Gülcan öğretmeni örnek aldıklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP