Zeytin ağacı taşıyacaklara önemli uyarı: "İzinsiz işleme ceza var"

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının sökümü ve taşınması için vatandaşları uyardı. İzin ve denetim olmadan bu işlemlerin yapılamayacağı vurgulandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının sökümü ve taşınması konusunda vatandaşlara ve üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, zeytin ağaçlarının sökümü ve taşınmasının keyfi bir işlem olmadığı, bu sürecin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün izni, bilgisi ve denetimi altında yürütüldüğü vurgulandı.

Yapılan duyuruda yerinde inceleme yapılmadan, teknik şartlar sağlanmadan ve gerekli başvuru ile resmi prosedürler tamamlanmadan ağaç taşıma işlemine kesinlikle izin verilmediği belirtildi. İzin verilen durumlarda ise ağaçların söküm şartları, taşıma şekli ve yeni dikim alanının kontrol edilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, izinsiz söküm ve taşıma tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım ve cezai işlem uygulanacağına dikkat çekti. Açıklamada, amacın zeytin varlığını korumak ve keyfi uygulamaların önüne geçmek olduğu belirtilerek, "Zeytin geleceğimizdir, korumak hepimizin sorumluluğudur" mesajı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
