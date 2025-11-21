GÖLFEST İddiaları: CHP, Soruşturma Talep Etti

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik İl Genel Meclisi CHP Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Elmas, 13–15 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen GÖLFEST etkinliğinde haksız kazanç sağlandığı ve İl Özel İdaresi'nin zarara uğratıldığı iddialarının araştırılması ve ilgililer hakkında soruşturma açılması için Bilecik Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Bilecik İl Genel Meclisi CHP Grubu, 13-15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen GÖLFEST etkinliğine yönelik iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir de katıldı. CHP Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Elmas, şunları söyledi:

"Mülkiyeti ve sorumluluğu İl Özel İdaresine ait olan, Pelitözü Gölpark'ta 13-15 Haziran 2025 Tarihleri arasında yapılan GÖLFEST Programı ile ilgili Bilecik kamuoyunda konuşulan iddialar üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Grubu adına 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 18. maddesine göre 04.08.2025 tarihinde Meclis Başkanlığı'na bir önerge verilmiştir. Bu önerge, 22 üyeli meclisin bir çekimser oya karşılık 21 üyenin 'evet' oyu ile gündeme alınmıştır. Meclis karar tutanağının bir örneği de ektedir. Gündeme alınması meclis tarafından kabul edilen bu konu, genel görüşme niteliğine dönüşmüştür. Meclis Başkanı'nın görevi bu konuyu meclis gündemine alıp, mecliste görüşülmesini sağlamaktır. Meclis Başkanı görevini yapmayarak, görevi ihmal suçu işlemiştir.

Konu ile ilgili verilen cevap usule ve mevzuata uygun verilmediği gibi, içerik olarak da sorulan soruların tam karşılığı olmayıp, sorulan 8 soruya ayrı ayrı karşılık gelecek şekilde cevaplanması istenmesine rağmen, cevap adeta hikaye anlatır gibi verilmiştir. 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan GÖLFEST programı sırasında bir çok esnafa yer tahsisi yapıldığı, esnaflardan para toplandığı, birilerinin haksız kazanç sağladığı, bazı ödemelerin (örneğin festivalle ilgili ilan ve reklam harcamaları) İl Özel İdaresi'nce yapıldığı, festival gelirlerinin ise İdareye intikal etmediği dolayısıyla kamuoyunda İl Özel İdaresi'nin zarara uğratıldığı kanaatinin oluştuğu görülmektedir. Bu konularla ilgili verilen soru önergesinin meclis tarafından oylanarak gündeme alınmasına rağmen, mecliste görüştürülmemesi ve GÖLFEST ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılması, suç teşkil eden bir durum var ise ilgililer hakkında soruşturma açılması hususunda Bilecik Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz."