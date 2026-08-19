Gökçeada'da Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Koordinasyonu Ele Alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde zengin orman varlığının korunması, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları masaya yatırıldı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, beraberindeki Orman Teşkilatı mensuplarıyla birlikte Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Gökçeada'nın sahip olduğu zengin orman varlığının korunması, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Kaymakam Osman Acar, özellikle yaz döneminde yangın riskine karşı tedbir, hazırlık ve etkin koordinasyonun önemine dikkat çekerek, adanın doğal değerlerinin korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Orman Teşkilatı personeline teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı