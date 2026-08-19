Haberler

Gökçeada'da Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Koordinasyonu Ele Alındı

Gökçeada'da Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Koordinasyonu Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve beraberindeki ekip, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret etti. Görüşmede adanın zengin orman varlığının korunması, yangınlarla mücadele çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi. Kaymakam Acar, yaz döneminde yangın riskine karşı tedbir ve etkin koordinasyonun önemini vurgulayarak, Orman Teşkilatı personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde zengin orman varlığının korunması, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları masaya yatırıldı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, beraberindeki Orman Teşkilatı mensuplarıyla birlikte Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Gökçeada'nın sahip olduğu zengin orman varlığının korunması, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Kaymakam Osman Acar, özellikle yaz döneminde yangın riskine karşı tedbir, hazırlık ve etkin koordinasyonun önemine dikkat çekerek, adanın doğal değerlerinin korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Orman Teşkilatı personeline teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

Şehit yakınları ve gaziler 'gazi uyum evi'ne götürüldü
İsmail Kartal'ın Asensio hamlesi olay oldu

İsmail Kartal'ın Asensio hamlesi olay oldu
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

F.Bahçe taraftarından yıldız isme tepki! Oyundan çıkarken olanlar oldu
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok