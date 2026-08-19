Gökçeada'da Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Koordinasyonu Ele Alındı
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve beraberindeki ekip, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret etti. Görüşmede adanın zengin orman varlığının korunması, yangınlarla mücadele çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi. Kaymakam Acar, yaz döneminde yangın riskine karşı tedbir ve etkin koordinasyonun önemini vurgulayarak, Orman Teşkilatı personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde zengin orman varlığının korunması, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları masaya yatırıldı
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, beraberindeki Orman Teşkilatı mensuplarıyla birlikte Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Gökçeada'nın sahip olduğu zengin orman varlığının korunması, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.
Kaymakam Osman Acar, özellikle yaz döneminde yangın riskine karşı tedbir, hazırlık ve etkin koordinasyonun önemine dikkat çekerek, adanın doğal değerlerinin korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Orman Teşkilatı personeline teşekkür etti.
Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.