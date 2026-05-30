Haberler

Göcenoluk'ta 'birlik ve beraberlik' buluşması

Göcenoluk'ta 'birlik ve beraberlik' buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir merkezli Göcenoluk Köylüleri Derneği ve muhtarlık iş birliğiyle düzenlenen şükür duası, yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği, Kütahya ve Eskişehir'den yoğun katılımla yapıldı. Programda Mevlid, dualar, yemek ikramı ve mezarlık ziyareti yer aldı.

Merkezi Eskişehir'de faaliyet gösteren Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 'şükür duası, yağmur duası ve sıla-i rahim' etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kütahya ve Eskişehir'de yaşayanlar ile köy halkını bir araya getiren etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Düzenlenen program, Göcenoluk Camii'nde imam hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlar manevi atmosfer içerisinde bir araya geldi. Çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, yıllardır sürdürülen geleneklerin yaşatılması ve genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Programın devamında köy okulunun bahçesinde toplanan vatandaşlar, kuraklık yaşanmaması, bereketli bir yıl geçirilmesi ve birlik beraberliğin daim olması için hep birlikte şükür ve yağmur duası yaptı. Eller semaya açılırken edilen dualara vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Etkinlik hakkında konuşan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenol Çam, organizasyonun her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirtti. Çam, "Köyümüz Kütahya'ya 41 kilometre, Eskişehir'e ise yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şehirde yaşayan hemşehrilerimizle köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz sıla-i rahim etkinliğimizin bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdik. Katılımın her geçen yıl artması bizleri son derece memnun ediyor. İnsanlarımızın köylerine olan bağlılığını görmek bizlere güç veriyor" dedi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde vatandaşlara toplu yemek ikramında bulunuldu. Uzun sohbetlerin yapıldığı programda eski dostluklar tazelenirken, akranlar arasında keyifli vakitler geçirildi.

Programın son bölümünde ise mezarlık ziyaret edildi. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirleri başında dualar ederek geçmişlerini andı.

Manevi duyguların ön plana çıktığı etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz

Okullarda yeni dönem! '7 Basamaklı Güvenlik Kalkanı' hayata geçiyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Kritik birimi kendisi yönetecek
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

Eski eşi duyurdu: Reha Muhtar'dan korkutan haber
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor