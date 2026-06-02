Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı

Aksaray'da balkona çıkıp intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki Y.T., polis tarafından ikna edilip ambulansa bindirildi. Ancak genç, ambulans kapısından fırlayarak gazeteciye küfür edip saldırdı ve polisin elinden kurtularak gazeteciyi kovaladı. O anlar kameraya yansırken, genç biber gazıyla etkisiz hale getirilip tekrar ambulansa alındı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (17) bilinmeyen bir nedenle 4. katta ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı. Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı. Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı. Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

