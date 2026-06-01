Ağrı'da yardım istediği sürücüyü vurup, aracını gasp etti

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir şahıs, yol kenarında yardım istediği sürücüyü vurup, aracını gasp etti.

BAŞINDAN VURDU

İddiaya göre, yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şahıs, durdurduğu araca bindi. Bir süre sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, yanında bulunan silahla sürücü Ş.Y.’nin başına ateş açtı. Zanlı, yaraladığı sürücüyü bırakarak aracıyla birlikte kaçarken, ağır yaralanan Ş.Y. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı