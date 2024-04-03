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Giresun'da trafik kazasında araç denize uçtu, sürücü hayatını kaybetti

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Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında denize uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Keşap ilçesinin Uzuncakum mevkiinde meydana geldi. Trabzon istikametinden Ordu istikametine giden 61 DL 762 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak denize uçtu.

Kazanın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre araç sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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