Giresun'da Maden Ocağı Tartışmaları ve Balık Ölümleri

(GİRESUN) - Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'nde, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden ocağıyla ilgili çevresel tartışmalar, Harşit Vadisi'nde son günlerde görülen balık ölümleriyle yeniden gündeme taşındı. Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, bölgede yaşanan ekolojik tahribatın giderek büyüdüğünü belirterek, yetkililere acil önlem çağrısı yaptı.

Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, yaklaşık üç yıldır söz konusu madenin çevreye verdiği zararları hem İl Genel Meclisi'nde hem de basında sürekli dile getirdiklerini belirtti.

Harşit Vadisi'nde Doğankent ve Tirebolu sınırlarındaki akarsularda son günlerde çok sayıda balığın öldüğünü anlatan Cebeci, ölümleri yerinde görüntülediğini aktararak, "Harşit Vadisi'nde gerçekten ciddi bir çevre felaketi yaşanıyor. Siyaset ve bürokrasinin bu tabloya duyarsız kalması içler acısı. Ekosistemin ve insanların korunması için artık acil önlem alınması gerekiyor" dedi.

Cebeci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin Hopa, Rize ve Trabzon limanlarında yaptığı çalışmada arsenik, kurşun ve ağır metallerin tehlikeli düzeyde tespit edildiğini hatırlatarak, benzer bir araştırmanın Giresun Üniversitesi tarafından Harşit, Gelevera ve Aksu vadileri ile Doğu Giresun sahillerinde yapılmasını istedi. Cebeci, ayrıca arıcılardan gelen yoğun arı ölümleri bildirimlerinin de ekosistemin farklı noktalarında ciddi bozulmalar olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Maden şirketinin MAPEG'den aldığı yeni ruhsatlarla çalışma sahasını genişlettiğini vurgulayan Cebeci, "Alan genişledikçe tahribatın etkileyeceği bölge de büyüyor. Kuraklık haritaları önümüzdeki süreçte Giresun'un daha kırılgan hale geleceğini gösteriyor. Su kaynaklarımızı ve yaşam alanlarımızı korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.