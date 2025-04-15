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Giresun'da Havaya Ateş Açan Şahsa Soruşturma Başlatıldı

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Giresun'un Görele ilçesinde silahla havaya ateş açan S.Y. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak adli işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı. Giresun Valiliği, kamu düzenini tehdit eden davranışlara karşı müdahalede bulunacaklarını açıkladı.

Giresun'da havaya ateş açan şahıs jandarmayı harekete geçirdi

GİRESUN - Giresun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medya hesabında paylaşan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesi Terziali köyünde ikamet eden S.Y. isimli şahıs meskun mahal içerisinde silahla havaya ateş açarak sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine Görele İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Giresun Valiliği, "Kamu düzenini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek, gereken her durumda derhal müdahale edilecektir" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ÖZTÜRK - Yerel
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