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Giresun'da Fındık Hasadı Sırasında İlginç Yemin Töreni

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Giresun'un Doğankent ilçesinde fındık hasadı sırasında bir grup, bahçe altı temizliği yapmak için komando yemini etti. Yemin metni, ot biçmenin zorluklarını vurgulayarak çalışacaklarına dair sözler içeriyordu. Bu ilginç tören sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giresun'da fındık hasadı sırasında bir grup, bahçe altı temizliği yapmak için ilginç bir yemin töreni düzenleyerek sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Doğankent ilçesinde bir araya gelen bu grup, ot biçme motorlarıyla işlerine başlamadan önce bir 'komando' yemini etti. İçtima alan grup, ot biçmenin zorluklarını vurgulayan bir yemin metni okudu ve ardından bahçelere dağıldı. Yemin metninde, "Yağmur çamur dinlemeden, bahçe sahiplerini gözetmeden, gaz kesmeden ve benzin bitmeden" çalışacaklarına dair sözler verildi. Bu anların sosyal medyada paylaşılması, izleyicilerden yoğun beğeni aldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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