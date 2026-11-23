Giresun'da yaşayan İsmet Uzuner, 93 yaşını doldurarak 94 yaşına girdi. 5 çocuğundan torununun çocukları dahil 60'a yakın torunu bulunan Uzuner, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu bölgelerin başında gelen Karadeniz'de, özellikle Giresun'da 90 yaşını aşmış sağlıklı vatandaşlar dikkat çekiyor. Giresun'da yaşayan İsmet Uzuner, 93 yaşını geride bırakarak 94'üncü yaşına merhaba dedi.

Geçtiğimiz yılbaşında 95 yaşındaki eşini kaybeden İsmet Uzuner'in 5 çocuğundan torunlarının çocukları dahil 60'a yakın torunu bulunuyor. Ailesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Uzuner, sağlıklı ve uzun yaşamın formülünü kendi hayat tecrübeleriyle anlattı.

"Eskiden mısır ekmeği yerdik, her yere yürüyerek giderdik"

Hayatı boyunca toprağın ve emeğin içinde olduğunu vurgulayan 94 yaşındaki İsmet Uzuner, uzun ve dinç kalmasının sırrını şu sözlerle dile getirdi:

"Allah bütün ailemden razı olsun. Şu anda iyiyim, Allah bundan kötü duruma düşürmesin. Çocuklarımla beraber huzurluyum. Eskiden mısır ekmeği yerdik. Buralar hep mısır tarlasıydı, topraktan geçindik. Kendi ekip diktiklerimizden beslendik. 25 yıldan fazla pazarcılık yaptım. O zamanlar araba yoktu, her yere yürüyerek gidip gelirdik. Çok çalışmanın faydası var. 'Çalışan demir paslanmaz' derler ya; çalışmayı çok severim ama artık pek çalışamıyorum."

Torunu Tamer Uzuner: "Sırrımız doğal yaşam ve hareket"

İsmet Uzuner'in torunu Tamer Uzuner ise ailelerinde uzun ömrün kuşaktan kuşağa aktarılan bir özellik olduğuna dikkat çekti. Karadeniz insanının yaşam biçiminin ömrü uzattığını belirten Tamer Uzuner, duygularını şöyle ifade etti:

"Karadeniz insanının uzun yaşamasıyla ilgili herkes sırrını soruyor. Benim anneannem 110 yaşına kadar yaşadı, dedem 95 yaşında vefat etti. Babaannem de şimdi 93 yaşını bitirdi, 94'üncü yaşına girdi. Elbette genetik faktörler önemli ancak Karadeniz insanının doğal beslenmesi, heyecanlı ve hareketli yaşantısı, fındık, yayla kültürü ve yaşama coşkusunun bu uzun ömrün sırrı olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür büyüklerimiz başımızda. Bugün babaannemin yeni yaşını kutlamak bizler için büyük bir gurur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı