Görele'de Yaz Kur'an Kurslarında '10 Dakikada 1 Hatim' Programı
Giresun'un Görele İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği Yaz Kur'an-Kerim Kursları kapsamında Merkez Hasanağa Camii'nde '10 dakikada 1 hatim okuyoruz' programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler ve kurs öğreticilerinin ilgi gösterdiği organizasyon başarıyla tamamlanırken, emeği geçenlere teşekkür edildi.
Giresun'un Görele İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an-Kerim Kursları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kurslar kapsamında bu kez "10 dakikada 1 hatim okuyoruz" programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
"10 dakikada 1 hatim okuyoruz" adlı program Merkez Hasanağa Camii'nde gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, programa öğrenciler ve kurs öğreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, Yaz Kur'an Kurslarına katılan tüm öğrenciler ile özveriyle görev yapan öğreticilere teşekkür edilirken, çocuklarını kurslara emanet ederek manevi eğitimlerine destek veren ailelere de şükran duyguları ifade edildi.