GİBTÜ'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ), Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleşen törende üniversite akademik ve idari personel bir araya gelerek bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Feridun Bilgin ve Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Fırat Sevinç, rektör danışmanları, fakülte dekanları, akademik personel ve idari kadro katıldı.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, törene katılan GİBTÜ ailesinin mensuplarıyla tek tek bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Konuşmasında bayramların toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Demir, "Bayramlar hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerin üniversitemiz başta olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende akademik ve idari personel de birbirleriyle bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferini paylaşma fırsatı buldu. - GAZİANTEP