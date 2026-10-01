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Gezen Sinema Tırı, Düzce Kaynaşlı'da köy okulu öğrencilerine sinema keyfi yaşattı

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Gezen Sinema Tırı, Düzce Kaynaşlı'da köy okulu öğrencilerine sinema keyfi yaşattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerine sinema keyfi yaşattı. Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda köy okullarındaki öğrencilerle buluşmayı sürdürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerine sinema keyfi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen "Gezen Sinema Tırı", Düzce Valiliği koordinasyonunda köy okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Etkinliğin ikinci durağı Kaynaşlı ilçesi Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu oldu. Okula gelen Gezen Sinema Tırı ile öğrenciler sinema deneyimi yaşarken, çocuklar kültür ve sanatla buluşmanın keyfini çıkardı. Köy okulundaki öğrencilerin sinema ile buluşmasına imkan sağlayan etkinlikte çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Gezen Sinema Tırı köy okullarını gezmeye devam edecek

Çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda farklı köy okullarında öğrencilerle buluşmayı sürdürecek. Etkinliklerle köylerde eğitim gören öğrencilerin sinema ve kültür-sanat faaliyetlerinden daha fazla yararlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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