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Germencik'te Cumhuriyet Başsavcılığına savcı Furkan Çağrı Yılmaz getirildi

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Germencik'te Cumhuriyet Başsavcılığına savcı Furkan Çağrı Yılmaz getirildi
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Germencik'te Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, ilçede Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz getirildi. Görevi daha önce İbrahim Ethem Özcan yürütüyordu; Yılmaz yeni görevinde ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a gerçekleştirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, ilçede Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz getirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde değişiklik yaşandı. Germencik'te Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yılmaz'ın yeni görevlendirmesiyle birlikte Germencik Adliyesi'nde başsavcılık görevini yürüten isim değişirken, görevi daha önce İbrahim Ethem Özcan'ın yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca yeni görevine başlayan Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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