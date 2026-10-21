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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, sanayi heyetiyle Sinop Valisi'ni ziyaret etti

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, sanayi heyetiyle Sinop Valisi'ni ziyaret etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve savunma sanayii yöneticilerinin de yer aldığı üst düzey heyet, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Özarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bayraktaroğlu ve heyete teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki üst düzey heyet, Sinop'u ziyarete etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Kemal Topalömer ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Özarslan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özarslan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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