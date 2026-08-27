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Eskişehir'de köpeği vurup yavrusunu öldüren şüpheliye ev hapsi

Eskişehir'de köpeği vurup yavrusunu öldüren şüpheliye ev hapsi
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Eskişehir Tepebaşı'nda evinin bahçesine giren sahipsiz köpeği yaralayıp yavrusunu tüfekle öldüren Y.I., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamasıyla ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de köpeği yaralayıp, yavrusunu tüfekle öldüren Y.I.'ya ev hapsi verildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.I., evinin bahçesine girdiği sahipsiz köpeği yaralayıp, yavrusunu da tüfekle ateş ederek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.I.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamasıyla ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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